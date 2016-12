Spandau Ballet: "Vestivamo alla cretina"

10:08 - Riecco gli Spandau Ballet. Dopo i gloriosi Anni 80 e le liti finite in tribunale presentano di nuovo insieme l'album collection, "The Very Best of Spandau Ballet: The Story...", con tre pezzi inediti. E si confessano a Vanity Fair: "Una volta potevamo scioccare vestendoci da scemi, oggi non succede più". Intanto il film su di loro, "Soul Boys Of The Western World", sarà presentato al Festival di Roma il 20 ottobre.

Più di venticinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 23 singoli in hit parade e l'eterna rivalità con i Duran Duran. "Gli anni Ottanta sono stati creativamente molto floridi, forse l'ultima occasione in cui moda e musica sono state così vicine. Vestendoci da cretini potevamo scioccare la gente, oggi non succede più. Tutte le polemiche su Miley Cyrus sono ridicole", assicurano.



Perché il gruppo si è diviso all'apice del successo? "Succede alle coppie, alle famiglie, ed successo anche a noi. Si arriva a un punto in cui la presenza dell'altro diventa insostenibile...". E come si torna insieme? "Siamo stati separati per quindici anni, non è stato facile riunirsi. Ma sul palco ora è più bello di prima".



"The very best of Spandau Ballet: The Story..." è la raccolta delle migliori canzoni degli Spandau Ballet con tre nuovi brani inediti "This Is The Love", "Steal" e "Soul Boy". Gli inediti sono stato registrati appositamente per questo album con il produttore Trevor Horn, con il quale gli Spandau collaborarono l'ultima volta per l'album "Instinction" del 1982. L'edizione in 2 cd esplora il catalogo della band un po' più a fondo, riproponendo altre loro hit e altre canzoni e mix presenti nel film.