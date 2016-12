Spagna, la "Easy Lady" torna alla dance music con "Baby don't go"

11:13 - Ivana Spagna torna alle origini con “Baby don't go”, il nuovo singolo in uscita il 3 marzo. Un brano dance che riporta la cantante a confrontarsi con il genere che l'ha resa famosa in Italia e in Europa negli Anni Ottanta. “Ho iniziato cantando in inglese nelle discoteche e con 'Baby don't go', ho voluto ricreare i suoni, il ritmo e l'atmosfera della musica di quegli anni", dice Spagna. In anteprima a Tgcom24 il videoclip della canzone.

"In questo brano c'è anche la mia voglia di ritornare a confrontarmi con il mercato internazionale, dove è ancora possibile far ascoltare la tua musica, anche senza l'aiuto di Santi in Paradiso...", afferma Spagna, che torna a un anno di distanza dall'uscita di The magic of love, canzone con la quale si era riproposta sulla scena musicale dance dopo Four, l'album di soli brani in inglese pubblicato nel 2012.



Con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Spagna è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all'estero. Dopo aver trovato la fama internazionale nella seconda metà degli Anni Ottanta con Call me, brano che la rese la prima donna italiana a raggiungere i vertici della classifica di vendita Uk, nel 1994, Spagna si dedicò alla musica italiana e venne scelta da Elton John per interpretare Il cerchio della vita, brano della colonna sonora del film Disney Il Re Leone. Nella sua carriera anche il terzo posto al Festival di Sanremo del 1995 con Gente come noi, che la consacrò anche come interprete pop e melodica.

