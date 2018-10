Spagna, addio alla soprano Montserrat Caballé: grande voce lirica del Novecento

Il mondo della musica dice addio alla celebre soprano Montserrat Caballé, deceduta all'età di 85 anni a Barcellona. La cantante era malata da tempo e a metà settembre era stata ricoverata in un ospedale della città catalana. I funerali si terranno lunedì a mezzogiorno all'obitorio di Les Corts. Considerata una delle figure di spicco della lirica del Novecento, la Caballé passò alla storia anche per un famoso duetto con Freddie Mercury.

La fama internazionale arrivò nel 1965, quando la Caballé sostituì l'indisposta Marilyn Horne nella Lucrezia Borgia di Donizetti-Romani alla Carnegie Hall di New York. Fu la sua prima grande prova di un talento che il mondo avrebbe di lì in poi apprezzato come uno dei più cristallini del secolo. Il debutto italiano da protagonista avvenne nel giugno del 1967 a Firenze, ne Il pirata di Bellini-Romani.



La Caballé si era specializzata in particolare nel repertorio italiano del primo Ottocento, ma nel corso della sua carriera si è imposta anche come grande interprete di canzoni popolari spagnole. Nel 1988 fece un'incursione nella Rock Opera, registrando con l'amico Freddie Mercury l'album intitolato Barcelona. Il singolo omonimo diventò l'inno dei Giochi Olimpici del 1992.