Sophie Marceau, no alla Legion d'Onore per protesta contro il principe saudita

Non le manda certo a dire Sophie Marceau, che ha rifiutato la Legion d'Onore ovvero la più alta onorificenza francese per protesta. Il presidente Hollande avrebbe dovuto consegnarle il riconoscimento ma l'attrice francese ha risposto con un secco no, per prendere le distanze dalla carica, assegnata qualche giorno fa anche al principe ereditario saudita Mohammed ben Nayef.