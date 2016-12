Sophie Marceau, che scollatura hot!

Per Sophie Marceau "Il Tempo delle mele" non è mai passato. Sexy e sorridente, l'attrice 48enne è apparsa a Parigi in ottima forma. Con un top nero che metteva in evidenza il prosperoso décolleté, la star francese ha calamitato i flash. Dopo l'incidente sexy al Festival di Cannes, in cui dallo spacco vertiginoso è spuntata la lingerie, è il momento di sfoggiare una scollatura hot. Davvero incorreggibile.