Sophia Loren: "Hollywood mi chiese di rifarmi il naso, ma rifiutai"

E' sempre stata considerata una delle attrici più belle del cinema. Eppure anche lei, Sophia Loren , ha subito pressioni per sottoporsi alla chirurgia plastica. "Mi dicevano che il mio naso era troppo lungo e che la mia bocca era troppo grande - ha rivelato a Hollywood Reporter - Dissi loro: 'Sentite, non voglio toccare nulla del mio viso perché mi piace. Se devo cambiare il mio naso, allora me ne torno a Pozzuoli!".

"I commenti non mi ferivano assolutamente perché quando credo in qualcosa è come una guerra. Una battaglia" ha continuato. Nella vicenda venne coinvolto anche il marito, il produttore Carlo Ponti: "Mi disse che i cameramen si erano lamentati del mio naso, per cui minacciai di lasciare Hollywood. All'epoca rifacevano il naso alla francese, con una piccola punta. Mi ci vedete con un naso del genere?".