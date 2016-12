Sophia Loren, Giuseppe Tornatore e Ennio Morricone insieme per un corto

Tre mostri sacri del cinema italiano in un solo cortometraggio. Sophia Loren , Giuseppe Tornatore e Ennio Morricone si sono riuniti insieme sullo schermo per lo spot pubblicitario della nuova fragranza femminile di Dolce&Gabbana , Dolce Rosa Excelsa. "Lavorare con tre eccellenze del cinema italiano che hanno portato la nostra arte nel mondo è un sogno e un onore" hanno dichiarato gli stilisti. Tgcom24 offre il video in esclusiva.

Il film ha inizio con l'incedere deciso di Sophia. Madre di una famiglia di cinque figli maschi, che guida con straordinario piglio femminile nell'impresa di restaurare una grande tenuta siciliana. L'antica dimora di famiglia, Villa Valguarnera di Bagheria, nelle vicinanze di Palermo, è abbandonata ed erosa dal tempo. La Loren ne custodisce la chiave tra le sue mani.



Apre la serratura, spalanca la porta che da su un grande salone coperto da detriti e polvere. "Coraggio!", dice ai figli. Si rimbocca le maniche e dà il via ai lavori. Crollano muri, emergono affreschi preziosi, si issano travi dal tetto e si tagliano rami secchi in un giardino ormai dimenticato. La casa torna allo splendore del passato e per celebrare l'impresa si invita il paese di Bagheria a festeggiare. Nel giardino si affacciano ragazze in abito da festa. Kate King è la bellissima Rosa che cattura l'attenzione del più giovane dei figli di Sophia. Lui, invaghito dalla sua bellezza, coglie per Kate il fiore più prezioso del giardino: una Rosa Rosso Carminio.

Sophia è in casa, davanti allo specchio, un ultimo tocco di rossetto, un gesto di pura femminilità, poi scende nel giardino in festa. Kate la avvicina e le porge la rosa. Sophia la guarda e sussurra: "Meravigliosa!". In sottofondo, le note della colonna sonora composta da Morricone.

"Sophia Loren è il simbolo della bellezza italiana nel mondo. Amiamo la sensibilità di Giuseppe, la sua Sicilia è la nostra Sicilia, lavorare con lui è sempre molto naturale - hanno proseguito gli stilisti - Le musiche di Ennio Morricone fanno parte della nostra cultura da sempre e regalano alla storia un'atmosfera festosa e italiana".