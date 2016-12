9 luglio 2016 18:39 Sophia Loren cittadina onoraria di Napoli: "Oggi è tutto magnifico" La diva senza tempo si è emozionata e ha ringraziato il sindaco Luigi De Magistris per il premio

Sophia Loren è cittadina onoraria di Napoli. Con in mano un mazzo di rose rosso fuoco e un sorriso raggiante, la diva senza tempo ha ringraziato il sindaco Luigi De Magistris durante la cerimonia al Maschio Angioino. "Tutto è magnifico oggi: Napoli, questo premio, la sfilata di Dolce e Gabbana. Perché queste giornate non possono non finire mai? Grazie di cuore a tutti per questa bellissima giornata", ha detto l'attrice.

"Non è facile oggi parlare, sento tanto amore - ha proseguito la Loren - Il sindaco ha detto delle cose bellissime. Ed è pure nu' bellu guaglione". Sophia è salita sul palco accompagnata dalle note di 'O sole mio'. Nel cortile del castello anche i 500 cittadini invitati dal Comune di Napoli. "Sophia Loren è il corpo, il cuore e la testa di Napoli. Per noi è una giornata storica", ha sottolineato De Magistris. A tutti i presenti è stata consegnata una bandierina bianca con scritta azzurra "Sofia napoletana" sventolata per salutare la diva in abito nero con fiori fucsia e stivaletti.

LA STATUINA NEL PRESEPE - Genny Di Virgilio, maestro dell'arte presepiale di Napoli, ha consegnato alla Loren, in occasione della cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria all'attrice la statuina che la raffigura in un elegante abito rosso e con un'espressione molto naturale. Proprio nei giorni scorsi Di Virgilio, in occasione della sfilata di moda organizzata da Dolce e Gabbana nella strada dei presepi, in via San Gregorio Armeno, aveva confidato il sogno di poter consegnare alla Loren la statuina: "La Loren è stata molto contenta, mi ha detto è 'bellissima'...".