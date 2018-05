Sons of Kemet, in Italia la band inglese tra jazz e cultura afro-caraibica in nome delle Regine black

Shabaka Hutchings è un nome cruciale e punto nodale della vitalità del jazz contemporaneo, creatura multiforme che ha fatto spostare il baricentro e i riflettori sul genere dagli Usa verso la Gran Bretagna. Il sassofonista londinese, ma originario delle Barbados, è protagonista contemporaneamente dei progetti più interessanti a cavallo tra la tradizione free di John Coltrane-Ornette Coleman e la scena sperimentale: The Comet is Coming, Melt Yourself Down, The Ancestors e Sons of Kemet. Proprio con questi ultimi ha pubblicato il terzo disco "Your Queen Is A Reptile" per la storica etichetta Impulse!. Qui troviamo un suono che salta gli steccati jazz verso un tribalismo vodoo che sgorga dalla diaspora sonora afro-caraibica e un manifesto politico molto forte: si parla di discriminazioni e colonialismi e delle lotte per combatterle schierandosi contro quelle attuate dalla corona inglese nel corso della storia. La band sarà in Italia per tre date, a Milano, Pisa e Ravenna.