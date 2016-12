Solange, matrimonio scollato per la sorellina di Beyoncé

12:47 - Capelli afro e scollatura profonda per Solange Knowles, la sorellina di Beyoncé, che a New Orleans ha giurato amore eterno al video director Alan Ferguson. Si tratta delle seconde nozze per la sposa, che si è presentata con un completo bianco che lasciava bene in vista il décolleté. Al suo fianco non poteva mancare la sorellona, con il marito Jay-Z e la piccola Blue Ivy al seguito, tutti in bianco come il resto degli invitati.

E' tornato quindi il sereno tra le donne di casa Knowles, dopo il furioso litigio in ascensore tra Solange e il cognato Jay-Z a cui Beyoncé aveva assistito senza dire una parola. In prima fila anche mamma Tina e il figlio Julez di dieci anni, nato dal precedente matrimonio con Daniel Smith.



Solange si sposò la prima volta nel 2003, quando aveva solo 17 anni, ma il matrimonio naufragò quattro anni più tardi. "In molti modi, emotivamente e mentalmente, mi sento molto più vecchia dei 27 anni che ho effettivamente - aveva confessato ad Harper 's Bazaar - Basta superare un matrimonio e un divorzio e vi ritroverete con una folle prospettiva sulla vita".