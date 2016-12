Snoop Dogg pizzicato dalla Gdf all'aeroporto di Lamezia: aveva con sé 422mila dollari

Snoop Dogg, rapper, attore e produttore discografico statunitense è stato fermato nell'aeroporto di Lamezia Terme con 422mila dollari in contanti, la metà dei quali gli è stata sequestrata dai finanzieri del Gruppo di Lamezia in base alla normativa antiriciclaggio. L'artista, dopo un concerto in Calabria, si era recato in aeroporto per imbarcarsi per Londra.