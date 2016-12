17 giugno 2015 Skrillex, il mago della dance e genio del remix a Milano Per il grande Festival ai Mercati Generali di Musica, Street Food & Smart Entertainment il 20 giugno è la volta del producer californiano che manda in delirio i suoi fan... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:03 - Ha vinto 6 Grammy Awards ed è considerato uno degli artisti più amati del rock, genio del remix compulsivo e mago della dance, arriva sul main stage dell'Estathé Market Sound, Skrillex. Irriverente, estroso, esagerato. Il 20 giugno il palco ai Mercati Generali di Milano sarà tutto per lui e ci sarà da ballare fino a notte fonda.

Dopo il grande successo delle prime date di Estathè Market Sound, Musica, Street Food & Smart Entertainment, continuano quindi i grandi live sul main stage del festival. E questa volta tocca ad un grande della musica "giovane". Nei suoi set Skrillex mescola tutti i generi, pop, hip-hop, house, dubstep, edm travolgendo la platea con un’ondata di energia.



Nel 2014 il producer californiano ha preso il controllo musicale di alcune capitali mondiali con i suoi takeover: gli show di San Francisco, Brooklyn, Amsterdam e Barcellona, e poi al Coachella ad aprile, insieme ad artisti come Muse e Queens of the Stone Age, hanno letteralmente mandato in delirio migliaia di fan. Succederà la stessa cosa anche ai Mercati Generali, ci si può contare.



L’estate scorsa la sua navicella è atterrata al Castello Scaligero di Villafranca di Verona per far saltare e ballare 9000 fan urlanti provenienti da tutta Italia! “Quando si tratta di esibirsi dal vivo Skrillex diventa una band”- ha detto il deejay- “in qualsiasi club o arena tutti sono concentrati sul momento. I tecnici di luci e video lavorano sempre in real time mentre sono sul palco. Tutto può cambiare in qualsiasi momento. E’ come una band che fa una jam session ogni sera, ma al posto dei soliti strumenti abbiamo luci, decks, LED, e fuochi d’artificio.” Inizialmente frontman dei From first to last, che ha lasciato nel 2008, Sonny Moore, questo il suo vero nome, comincia a chimarsi Skrillex durante alcuni dj set.



Nel 2010 dopo aver realizzato l’Ep “My name is Skrillex” firma per la Maustrap, con cui realizza il secondo Ep “Scary Monsters and Nice Sprites”, che contiene la hit “Kill everybody” e che vince tre Grammy Awards. Per la sua capacità di mescolare i generi nei suoi lavori Skrillex si è aggiudicato altri tre Grammy awards l’anno successivo con “Bangarang”, sbaragliando alcuni dei nomi più quotati sui dancefloor mondiali come Avicii, Calvin Harris, Swedish House Mafia, Steve Aoki, Chemical Brothers e Deadmau5.



Al momento, l’instancabile artista, continua a girare il mondo, portando le sue produzioni su ogni dancefloor. Sta riscuotendo successo anche con il suo side project Jack Ü, pensato in collaborazione con l’amico e collega Diplo, hanno da poco lanciato sul mercato il loro primo album, che rimane stabile nella TOP 10 della classifica EDM di iTunes.



Skrillex va ad arricchire il cartellone di Estathè Market Sound che ha già in calendario Reset! (26 giugno), Holi Dance Festival (28 giugno), Toto (3 luglio), Sheppard (6 luglio), D’Angelo and The Vanguard (7 luglio), Hip Hop Tv Summer 2015 - Nicki Minaj (8 luglio), Francesco Renga (10 luglio), La Dolce Vita: la musica del cinema italiano (13 luglio), Global Rap SuperStar Italy (18 luglio), Club Dogo (18 luglio), Gogol Bordello (27 agosto), Renzo Arbore L’Orchestra Italiana (7 settembre), Subsonica (19 settembre) e Steve Hackett (21 settembre).



Il festival, promosso da So.ge.Mi con il sostegno del Comune di Milano, è organizzato da Punk For Business in partnership con Estathé ed è inserito all’interno del cartellone di eventi ufficiali di Expo In Città. Sul sito www.estathemarketsound.it verranno annunciate nuove date e nuovi artisti.