Skelters: "Anima", la critica alla nostra società passa per un videogame

Si intitola "Anima" il nuovo singolo degli Skelters. Il video, realizzato dal giovane italo-americano Riccardo Mazzucco con grafiche 3D, liberamente ispirate ai videogames degli anni novanta-duemila, è ambientato in un mondo di "automi" in cui il protagonista è un bambino ignorato dai genitori, in continuo conflitto con sé stesso e quindi al centro di una partita a scacchi tra il suo io e le regole imposte dalla società.