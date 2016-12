Sister Act, la Disney prepara il remake: Whoopi Goldberg ci sarà?

La Disney produrrà un remake di " Sister Act" , ma non si sa ancora se nel nuovo film ci sarà Whoopi Goldberg . L'attrice, protagonista sia della pellicola originale del 1992 che del sequel dell'anno successivo, al momento non risulta coinvolta nel progetto. Secondo The Hollywood Reporter, la casa di produzione cinematografica ha affidato a Kirsten Smith e Karen McCullah ("La Rivincita delle Bionde") il compito di scrivere la nuova versione.

Il film sarà prodotto da Allison Shearmur, che ha già firmato lo straordinario successo del live action Cenerentola.



Sister Act – Una svitata in abito da suora ha ricevuto due nomination ai Golden Globe, una come miglior commedia e una per la miglior attrice protagonista (Whoopi Goldberg). Il film ha incassato 231 milioni di dollari in tutto il mondo e resta una delle commedie americane di maggiore popolarità e successo, tanto da sbarcare anche in teatro. Il musical tratto dal film è stato candidato a 5 Tony Awards.