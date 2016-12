8 maggio 2015 Siracusa, tre spettacoli per un viaggio magico nel teatro classico Il 51° Ciclo di Rappresentazioni Classiche vede infatti alternarsi tre registi di fama internazionale: Moni Ovadia, Federico Tiezzi e Paolo Magelli Tweet google 0 Invia ad un amico

15:21 - Tutto, o quasi, come oltre 2000 anni fa. Il Teatro Greco di Siracusa, come ogni primavera, si riaccende per regalare agli appassionati - e non solo - un magico viaggio nel teatro classico. La cornice archeologica è suggestiva, l'inizio degli spettacoli al tramonto il simbolo di un rito emozionante che si ripete ormai da un secolo grazie all'Inda (l’Istituto Nazionale del Dramma Antico), il programma di quest'anno particolarmente intrigante. Il 51° Ciclo di Rappresentazioni Classiche vede infatti alternarsi tre registi di fama internazionale: Moni Ovadia, Federico Tiezzi e Paolo Magelli. Vanno in scena "Le Supplici", "Ifigenia in Aulide" e "Medea" per rivivere atmosfere millenarie e al, contempo, riflettere su temi di grande attualità come il confronto fra civiltà e il fenomeno dell'immigrazione che sta interessando in modo particolarmente doloroso proprio la Sicilia e la provincia di Siracusa.

Si inizia il 15 maggio con "Le Supplici" di Eschilo: Ovadia, che interpreterà anche il ruolo del re Pelasgo, promette uno spettacolo molto suggestivo, che unisce atmosfere siciliane e greche. "Io sono un outsider, ho ricevuto con stupore la proposta", ha commentato il vulcanico autore di "Oylem goylem" da sempre impegnato sul fronte del confronto fra civiltà e nella difesa dei diritti umani. Lo spettacolo, scritto a quattro mani con Mario Incudine, vede Donatella Finocchiaro nel ruolo della prima corifea.



Il 16 maggio sarà la volta di Federico Tiezzi che metterà in scena "Ifigenia in Aulide" di Euripide. Nel ruolo della protagonista Lucia Lavia, figlia di Gabriele Lavia e Monica Guerritore; in quelli di Agamennone l'attore siciliano Sebastiano Lo Monaco. "L’ambientazione – ha dichiarato Tiezzi – sarà indiana perché ho voluto allontanare la scena e mettere una certa distanza tra il testo euripideo e l’interpretazione che lo stesso Euripide ha inteso dare al suo ultimo dramma nella chiave di uno sgretolamento del mito degli eroi".



Il terzo giorno andrà in scena la "Medea" di Seneca per l'allestimento di Paolo Magelli, protagonista Valentina Banci. "Medea – ha affermato il regista – è la donna che ha aperto la via del mare e si avventura per amore alla scoperta del nuovo mondo, un’autentica Ulisse donna che Seneca ha fissato nel canone della madre che uccide i figli per non lasciarsi a una società corrotta e sbagliata”.



Tutte e tre le tragedie hanno come comun denominatore il Mar Mediterraneo, che oggi in terra di Sicilia ha un significato carico di morte e sofferenza. Il dramma dell'immigrazione, il fenomeno dei barconi, i continui naufragi, le centinaia di vittime sono argomenti purtroppo quotidiani, queste tragedie millenarie fanno riflettere su temi che sono senza tempo: il confronto con il diverso, il rischio di conflitti fra civiltà e culture. "Con gli spettacoli di quest’anno – ha dichiarato il sindaco di Siracusa e presidente dell'Inda Giancarlo Garozzo – affronteremo ancora una volta temi di grande attualità come quello dell’accoglienza che ha colpito in maniera particolare la Sicilia e Siracusa".



La Trilogia del Mare, parlando con la lingua immortale del teatro, si prefigge così di riunire antichità e cronaca, grande spettacolo e riflessione sui gravi problemi che la nostra società sta affrontando in questi anni. Si andrà avanti fino al 28 giugno.