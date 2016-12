Sinead O'Connor: "I miei agenti e l'agenzia di booking mi hanno fregata!"

Non c'è pace per Sinead O'Connor . La cantante irlandese si è sfogata su Facebook, accusando il suo (ormai ex) management e l'agenzia di booking che si è occupata di suoi recenti tre concerti in Germania di averla di fatto fregata. "Le mie quattro ore e mezza di lavoro hanno generato 47mila euro - scrive lei in un post corredato da un riepilogo dei pagamenti - e alla fine io ho ricevuto 400 euro!".

Non si può mai dire quando un tour sia effettivamente un successo. I recenti concerti di Sinead O'Connor, avendo attirato molto pubblico, ma se poi alla cantante arrivano in tasca noccioline il piatto piange. Non a caso alla fine di questa tornata di spettacoli Sinead ha licenziato il proprio management che non solo non ha fatto il proprio dovere, ma ci ha marciato sopra.



"Il nostro lavoro è quello di muovere il culo e cantare bene - scrive nel post -. Quello del management è di fare la guerra a chiunque ci voglia fregare". E così non è stato, non solo per questi tre concerti risalenti a maggio, ma anche per molti altri casi. "Negligenze persino più terribili e deliberate che mi sono costate centinaia di migliaia di euro". E il finale è senza peli sulla lingua, facendo nomi e cognomi. "In breve sono stata incu...ta da Rita Zappador e Modus in Rebus, con il pieno (e scritto, totalmente alle mie spalle) sostegno di Simon Napier Bell, Bjorn De Acqua e la mia ormai ex commercialista. Tutti loro avranno bisogno di un avvocato e si devono preparare per la squadra anti truffe".



L'esempio dei tre concerti per i quali a Sinead sono andati 400 euro e ai manager 11mila euro è solo l'ultimo dei casi riportati dalla cantante, che un paio di giorni fa aveva iniziato la sua denuncia pubblica di Rita Zappador accusandola di averla defraudata di 130mila euro, "quasi l'intero ammontare di quanto ho guadagnato in questi 18 mesi di tour". Conoscendo Sinead e i suoi trascorsi siamo certi che questo sia solo l'inizio...