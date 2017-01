Simpson e commedia italiana: ecco le scene cult in versione cartoon

Come sarebbero i grandi film comici italiani in versione Simpson? Se lo sono chiesti Dan e Dav, coppia di fratelli vignettisti che hanno omaggiato la commedia nostrana calandola nel mondo irriverente creato da Matt Groening. Da "Un povero ricco" di Renato Pozzetto alla famosa scena del treno di "Amici Miei", fino alle battute più celebri di Totò... eccoli tutti in versione 'simpsonizzata'.