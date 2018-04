Simona Molinari: "Sono guarita dal Maldamore e vado alla ricerca del mio pubblico"

Cos'è l'amore per te?

Questo brano vuole essere un po' una provocazione. Per come ho vissuto fino ad adesso mi rendo conto di aver chiamato amore una cosa che in realtà era mal d'amore. Anche fenomeni come il femminicidio sono figli di un pensiero distorto che tende a fare un'equivalenza sbagliata tra gelosia, possesso e amore. Oppure si pensa che se qualcuno ti desidera a livello sessuale allora ti ama. Non è così. Almeno per me è tutto più complesso. Nel brano cito alcuni dei tanti innamorati della storia della musica, e anche in quei casi erano amori per qualcosa che si rivelava irraggiungibile e che idealizzi. Liberandoci da tutte queste cose puoi uscire da questo mal d'amore e puoi vivere quel sentimento in maniera più costruttiva, progettuale.



Sei in un momento di svolta della tua vita o è un proposito per il futuro?

Dopo tanti anni mi sento che sto uscendo dal manicomio e sto iniziando a vivere le cose in maniera diversa. Certo, per l'amore che costruisci quotidianamente ci vuole tanto impegno e tanta cura, perché è quello che ti fa anche incazzare. Ci vuole una bella dose di lavoro per amare.



Questo nuova presa di coscienza come si riflette sulla tua musica?

Quando uno scrive riversa le cose che sente. Io ho scritto tanto quando ero immersa nel mal d'amore e quindi in molti brani racconti quei momenti. Ma vorrei raccontare le varie sfaccettature, dal tradimento all'amore per se stessi, passando all'amore di coppia, quello per un figlio e altri ancora. Mi piacerebbe poi fare uno spettacolo in cui fare un percorso con le persone che, alla fine, possano andare via con un sacco di domande. Perché le risposte sinceramente non le ho.