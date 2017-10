12 dicembre 2016 10:17 Silvio Orlando: "A teatro porto la notte della famiglia e interpreto un uomo solo... come il Cardinal Voiello" Lʼattore va in scena al Franco Parenti di Milano con "Lacci", pièce tratta dal romanzo di Domenico Starnone

Dopo il successo sul piccolo schermo con "The Young Pope" in cui ha interpretato il Cardinal Voiello, Silvio Orlando si "ritaglia" il suo spazio teatrale per portare in scena "Lacci" di cui è protagonista con la sua compagnia, diretto da Armando Pugliese. Tratta da un adattamento teatrale di Domenico Starnone del proprio romanzo del 2014, la pièce sancisce il sodalizio dell'attore con lo scrittore napoletano con il quale Orlando ha già lavorato in "La scuola".

"Lacci", che sarà a Milano dal 13 al 18 dicembre al Teatro Franco Parenti e approderà al Teatro Eliseo di Roma dal 25 gennaio al 12 febbraio, è un dramma familiare che racconta la fine di un amore e l’abbandono, il fallimento della famiglia e la sua disgregazione. "E' un viaggio all'interno della notte della famiglia, di una famiglia in particolare, senza pretese da trattato sociologico, ma mettendo in scena una famiglia dentro alla quale tutti possono riconoscere un pezzetto della propria", racconta Orlando a Tgcom24.



Dopo "La scuola" messo in scena nel 2014, un altro testo di Starnone a teatro...

"Erano 23 anni che marcavo stretto Domenico, ma per mille motivi, tra cui la pigrizia da cui entrambi siamo afflitti, ci abbiamo messo tutto questo tempo per un nuovo allestimento insieme, molto diverso dall'altro. "La scuola" era molto più leggera, con toni divertenti... Qui invece si mette in scena la notte della famiglia. Ma come per "La scuola" il tema è universale. E sebbene il tono sia molto disincantato e tragico, io trovo che si tratti di un testo necessario, come è stata "La scuola". Un modo per riflettere sulla cellula base della nostra società, che mi sembra lenta, come è lenta la scuola, nella sfida con il mondo che va ad una velocità tripla o addirittura quadrupla".



Protagonisti della pièce sono una coppia di coniugi piccolo borghesi, Aldo e Vanda, che si sono sposati giovani, all’inizio degli Anni Sessanta. Sullo sfondo la città di Napoli. Quando lui però viene trasferito a Roma per lavoro, scopre la libertà di poter tornare a innamorarsi e ad amare e prende la difficile decisione di lasciare moglie e figli. Ma la moglie reagisce, gli mette davanti le responsabilità verso i figli e lui torna, i lacci della paternità lo riportano in famiglia, dopo quattro anni. Un ritorno che costerà caro a tutti...



La famiglia al fulcro della pièce?

"La famiglia che ha smesso di avere il significato che aveva. Una volta alcuni meccanismi funzionavano, certo a discapito di qualcuno, ovvero della donna, che faceva dieci passi indietro rinunciando a se stessa e alla propria individualità come persona e si dedicava alla famiglia, in nome dei figli e del loro futuro. Ma c'è poco da rimpiangere questo nucleo familiare purtroppo, non è più proponibile".



E' l'ipocrisia quindi a sfasciare le famiglie?

"Il meccanismo che tiene assieme la famiglia del libro è basato sull'ipocrisia. Ognuno vive una vita parallela e la mia sensazione è che i singoli individui, proprio nella famiglia, tirino fuori il peggio di se stessi. Questi destini paralleli, nello spettacolo, vengono messi ben in evidenza però senza che nessun punto di vista prevalga, ognuno porta il proprio e sta al pubblico interrogarsi sulla possibilità di arrivare a una sintesi dei vari punti di vista. Perché alla fine la famiglia di questo dovrebbe nutrirsi, di una sintesi dei punti di vista, che però non sembra possibile e così si sfalda tutto".



C'è una soluzione?

"Io credo che il sistema famiglia debba essere rimesso in discussione, i meccanismi ripensati. Io non posso certo salire in cattedra per dire cosa non funziona, sono addirittura un po' imbarazzato sul tema. Non ho mai avuto una vita di famiglia standard, mia madre è morta che ero bambino e la nostra famiglia ha vissuto terremotata da quell'esperienza e da lì non abbiamo più avuto una vita tradizionale, madre, padre e figlio. Io adesso vivo una vita di coppia senza figli, non una vera famiglia insomma. Faccio fatica a dire si fa così e si fa così... Penso che sia una cosa faticosa e che ci voglia pazienza per creare e far funzionare una famiglia, ma la pazienza l'abbiamo persa...

