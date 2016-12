26 ottobre 2015 Silvana Pampanini operata d'urgenza: è in terapia intensiva in condizioni non gravi L'attrice, 90 anni, ha subito due interventi per problemi addominali e resta ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:51 - Silvana Pampanini è stata operata d'urgenza qualche giorno fa per un problema addominale. A dare la notizia è stata Barbara d'Urso nel corso di "Domenica Live". La conferma è poi arrivata da Paolo Limiti, contattato telefonicamente in diretta tv: "L'operazione è andata bene, ma è dovuta tornare in sala operatoria". L'attrice, 90 anni, è ricoverata in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni che sembrerebbero non preoccupanti.

"Lunedì sera doveva andare all'Opera a vedere il balletto, martedì mi ha chiamato e mi ha detto che non stava bene. Così è stato anche mercoledì. Poi un amico, vedendo che la situazione si era aggravata, l'ha portata al Gemelli, hanno dovuto operarla subito", ha raccontato Paolo Limiti a "Domenica Live", specificando che Silvana Pampini ha dovuto poi sottoporsi a un nuovo intervento.



"Silvana era lucida – ha spiegato Limiti - Quando le hanno detto cosa bisognava fare, ha detto: fate pure. Era tranquillissima quando è entrata in sala operatoria. Ha firmato lei per il suo consenso".



Silvana Pampanini è stata tra i simboli della bellezza italiana nel mondo negli Anni Cinquanta, quando la sua carriera cinematografica era all'apice. Simbolo di romanità, l'attrice ha recitato in tantissime pellicole, al fianco di Alberto Sordi ("La Bella di Roma", "Il tassinaro"), Totò ("47 morto che parla"), Marcello Mastroianni ("La Principessa delle Canarie") e in film di culto per l'epoca come "Bellezze in bicicletta", in cui cantò una delle celebri canzoni di quegli anni.