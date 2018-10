Sigur Ros, lo scandalo molestie investe anche il rock: il batterista lascia la band

Orri Pall Dyrason, batterista dei Sigur Ros ha annunciato il suo ritiro dalla band islandese dopo che l'artista americana Meagan Boyd lo ha accusato di averla stuprata due volte nel 2013. "E' una decisione molto difficile per me, ma non voglio che queste gravi accuse travolgano tutto il gruppo", ha scritto sulla pagina Facebook dei Sigur Ros spiegando che "per rispetto di coloro che sono vittime di violenze sessuali non renderò pubblica questa mia battaglia".