Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito e graffiato un uomo

Dal giorno della nomina a Presidente di Donald Trump, LaBeouf è infatti promotore di un'iniziativa di protesta molto particolare. L'attore ha ideato un'installazione artistica davanti al Museum of the Moving Image di New York, dall'emblematico titolo "He Will Not Divide Us". Si tratta di una trasmissione live, che dovrebbe durare per tutti e 4 gli anni del mandato di Trump, che manda in streaming, riprendendoli con una telecamera installata davanti al museo, i commenti di dissenso di chiunque sia d'accordo con l'hashtag #HeWillNotDivideUs, ovvero “Lui non ci dividerà”, riferendosi ovviamente a Trump. Il livestreaming della trasmissione si può poi seguire su hewillnotdivide.us.



Un uomo si sarebbe avvicinato a Shia gridando “Hitler non ha fatto nulla di sbagliato”... Immediata e violenta la reazione dell'attore, che è stato subito arrestato. E mentre lui è "fuori gioco" la protesta continua e sui social si è diffuso un altro hashtag #FreeShia!