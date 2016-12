Shia LaBeouf, 24 ore in ascensore

Tra gli attori di Hollywood Shia LaBeouf è sicuramente quello meno conformista. Di stranezze ne ha fatte tante. Prima ha passato 3 giorni in un cinema di New York a guardare tutti i suoi 29 film poi ha fatto una esperienza call-center hot documentando tutto in diretta streaming. Ma l'ultima ha lasciato tutti a bocca aperta: si è rinchiuso per 24 ore in un ascensore dell' Università di Oxford e ha chiacchierato con i presenti.

Accompagnato da due colleghi, il finlandese Nastja Säde Rönkkö e l'inglese Luke Turner, che da due anni collaborano con lui, l'attore ha raccontato di come gli ultimi 48 mesi siano stati per lui "illuminanti": "Per me significa conoscere persone nuove ed entrare in contatto con loro. Io sono come gli esploratori che hanno come scopo quello di trovare un nuovo mondo, una nuova terra".