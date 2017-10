Shayk, Ivanovic, Johnson e Mills: le diverse facce della donna di successo

Irina Shayk, Ana Ivanovic, Ella Mills e Dakota Johnson. Quattro stelle, quattro donne di successo in diversi campi: la moda, lo sport, l'imprenditoria e il cinema. Sono le protagoniste di #insideandout, la nuova campagna Intimissimi per tv, stampa e web creata in collaborazione con il celebre fotografo di moda, Mario Testino . Una campagna rivoluzionaria che punta sull'intimo... senza farlo vedere.

Queste quattro donne superano i concetti di sensualità e desiderio normalmente associati alle campagne di lingerie, per trasmettere valori come etica, ambizione e dedizione. Per questo la campagna si incentra sulla vita reale e quotidiana, stravolgendo gli standard di comunicazione convenzionali. La lingerie c’è, ma non si vede e questo ci spinge ad andare oltre le apparenze per concentrarsi sui successi e sulle conquiste personali di ogni donna.



"Il casting è spettacolare, ma mi è piaciuta anche la sfida di comunicare una campagna di intimo ritraendo donne completamente vestite - spiega Testino -. Ho voluto ritrarre l’aspetto di queste donne e come si sentono indossando l’intimo sotto ai loro vestiti".