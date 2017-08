Sharon Stone, ecco su Instagram il primo provino per Basic Instinct

Bellissima, magnetica, conturbante... pericolosa! E' il personaggio femminile di Basic Instinct, ormai celebre, della scrittrice di gialli e psicologa Catherine Tramell. Come dimenticare quel film, che ha suscitato scandalo quando è uscito, nel 1992, e che è diventato un vero e proprio cult del genere thriller erotico? Impossibile, ci scommettiamo. A distanza di 25 anni, l'attrice americana Sharon Stone, oggi 59 anni e per la quale il tempo sembra non passare mai, ha pubblicato sul proprio account Instagram le immagini del suo provino con il regista Paul Verhoeven. Perfetta per quel ruolo, quando aveva 34 anni, divenne, grazie a quella performance, un'icona sexy planetaria!!!