Sharon Stone a Expo, fan in delirio

Fan in delirio a Expo per l'arrivo di Sharon Stone. L'attrice americana è arrivata all'Esposizione universale a Milano come ospite dello spazio dedicato a Save the Children.

Cappello a falde larghe, scarpe basse e tracolla in pelle con il ritratto del presidente Barack Obama, Sharon ha detto: "Grazie per essere qui e per portare la causa di milioni di persone senza casa al centro dell'attenzione, ci sono bambini, famiglie e persone nel mondo che hanno bisogno di cibo, di una casa e del vostro aiuto. C'è ancora tanto da fare e bisogna andare avanti".



Nel corso della visita, durante la quale ha potuto comprendere il ruolo della nutrizione e il devastante impatto della malnutrizione nella vita di un bambino, l'attrice ha sostato anche nell'ambiente "emergenze" dove ha visto un modello della struttura Re:Build ideata per accogliere bambini e adulti in fuga dalla guerra o in situazioni di forte emergenza.