Sharon Stone, a 59 anni accende ancora il... "Basic Instinct"

Era il 1992 quando l'attrice accendeva i bollenti spiriti con alcune scene, diventate leggenda, del film "Basic Instinct", diventando una vera e propria icona di sensualità e ricevendo la nomination come miglior attrice protagonista ai Golden Globe e ai Premi BAFTA. Da allora sono passati 25 anni, ma in quanto a sensualità ed eleganza Sharon è ancora in grado di dare lezioni a moltissime sue colleghe. Pochi giorni fa ha postato uno scatto in bikini, che ha lasciato tutti senza fiato: pancia piatta, seno invidiabile e forme scolpite.



Nel suo ricco curriculum sfoggia grandi personaggi da Woody Allen, con cui "debuttò" nel 1980 come comparsa in "Stardust Memories" a Martin Scorsese (1995), con cui lavora in "Casinò" e che le frutta un Golden Globe come migliore attrice e la sua prima e unica nomination al Premio Oscar.

Per il suo ruolo nel dramma "Basta guardare il cielo" (1998) e nella commedia "La dea del successo" (1999), la Stone riceve la sua terza e quarta nomination ai Golden Globe, mentre nel 2004 vince il Premio Emmy per la sua partecipazione nella serie televisiva "The Practice". E poi ci sono anche "Catwoman" e "Codice Homer" e nel 2006 "Basic Instinct 2", che non ha tuttavia ottenuto il successo sperato, e ancora, tra gli altri, "Gigolò per caso", diretto e interpretato da John Turturro insieme a Woody Allen e Vanessa Paradis.



Presto la vedremo in "What About Love" e in "A Little Something For Your Birthday", ma prima la potremo ammirare nel servizio bollente di GQ Italia, ancora per tutti, una delle donne più sexy del pianeta.