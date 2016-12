Shari: "Tengo i piedi per terra... ma sogno Rihanna"

Partiamo dall'inedito "Don't You Run", com'è nato?

Ho fatto sentire a (gli autori ndr.) Bungaro e Cesare Chiodo i brani scritti da me, poi insieme abbiamo realizzato "Don't You Run". Mi rispecchia molto, soprattutto a livello musicale. E' parte di un progetto che si concretizzerà in un album, non posso ancora dire nulla ma sto lavorando anche ad altre tracce.



Ad "House Party" hai duettato insieme ai tuoi amici del Volo. Come vi siete conosciuti?

Ci siamo incontrati attraverso il loro manager Michele Torpedine, che mi ha vista a "Tu si que Vales" e mi ha proposto di partecipare al loro tour come ospite. Si è creato un bel rapporto, ci sentiamo spesso e si interessano al mio lavoro. E' stato bellissimo ritrovarli, mi ha ricordato il nostro tour insieme.



Il consiglio più prezioso che ti hanno dato?

E' stato quello di rimanere sempre me stessa e non perdere la testa. Fortunatamente per carattere non mi faccio trasportare dalle cose che mi succedono intorno. Tenere i piedi per terra mi ha aiutato a non impazzire di fronte a tutte le belle emozioni che ho provato e alle cose che mi sono successe.



L'emozione più forte che hai provato nell'ultimo anno?

Ce ne sono state tante, ma la più intensa la sto vivendo proprio adesso. Da quando ho iniziato a scrivere il mio obiettivo era far uscire un mio inedito, adesso il sogno è diventato realtà.



A 14 anni possiamo dire che hai già realizzato il tuo sogno, hai altri desideri chiusi nel cassetto?

Se bisogna avere un obiettivo meglio puntare in alto: adoro Rihanna e mi piacerebbe moltissimo cantare con lei. Per quanto riguarda invece progetti più realizzabili, mi interesserebbe lavorare con un rapper italiano. Mi piacciono i brani che alternano parti cantate e parti rappate.