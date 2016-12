Shari, da Tu Si Que Vales al tour con Il Volo: "Canto perché mi rende felice"

A sentirla cantare ci si dimentica che Shari Noioso ha solo 13 anni. La voce è poderosa, il timbro notevole. Suona il piano e canta come se avesse alle spalle un'intera carriera e invece il suo viaggio è appena cominciato, anche se in fretta. Solo lo scorso novembre, Shari aveva partecipato a "Tu Si Que Vales", lasciando a bocca aperta giudici e pubblico. "E' stata tutta una sorpresa. Tanti in famiglia mi dicevano che ero brava, ma io non ci credevo. Non pensavo di avere un riscontro così forte e questo mi è stato utile, mi ha dato un'idea delle mie reali possibilità", confessa.



Le sue esibizioni televisive sono diventate virali, attirando l'attenzione de Il Volo, che l'ha chiamata in alcune tappe del tour mondiale in qualità di ospite e la vogliono anche nel concerto-evento del prossimo 4 luglio all'Arena di Verona. "Le prime sere ero emozionatissima – racconta Shari - poi mi sono rilassata. Loro sono stati molto carini. Mi hanno dato un sacco di dritte".



L'ascesa però è stata talmente fulminea che la giovanissima cantante fa fatica a metabolizzare: "E' un'emozione fortissima. Non ho ancora realizzato niente. E' successo tutto da un giorno all'altro", dice augurandosi che "la botta non arrivi tutta in una volta”.



La popolarità per ora non è stata un problema: "I prof mi chiedono tutti di cantare al concerto della scuola e i miei compagni di classe per fortuna sono normali", dice Shari, confessando però che "tanti ragazzi mi scrivono: 'voglio conoscerti', o cose tipo 'Ti amo', ma dico: mi hai vista una volta come fai? Quindi evito contatti".



Minuta, magra, viso acqua e sapone, la piccola Shari mostra tutta la sua freschezza e ingenuità nelle risposte immediate, spontanee, come quando rivela di aver sentito "The Sound of Silence" per la prima volta alle giostre o di aver incontrato la sua conterranea Elisa alle sagre di paese.



Nata a Monfalcone nel 2002, ma udinese d'adozione, Shari fa ancora la terza media. Vuole iscriversi al liceo turistico e tra i social preferisce Instagram. Ha iniziato a esibirsi in casa al karaoke, poi a 7 anni le prime lezioni di piano regalategli da una zia con la passione per la musica. L'insegnante folgorato e la famiglia che l'ha sostenuta hanno fatto il resto. Prima di partecipare al tour de Il Volo non aveva mai visto un concerto. Adora Sia, Birdy e Lorde, ma anche Annalisa e Alessandra Amoroso. Le piace Adele, che ricorda non poco. A scuola preferisce l'inglese: "Sono brava, non serve nemmeno che apra libro", dice. E in inglese canta e scrive i suoi testi, partendo però dalla melodia: "Scrivo in inglese perché mi viene più naturale e cantare questa musica è la cosa che mi rende più felice. – dice - E' la musica che sento di più. Per adesso non c'è nulla che non va. Tutto mi fa solo bene".



La corsa di Shari è solo all'inizio, ma lei è forte dell'entusiasmo e dell'innocente impazienza della sua età: "E' arrivato tutto in fretta. Io non mi sento pronta, ma ho voglia di cogliere questa opportunità. Perché aspettare?".