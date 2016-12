Shania Twain annuncia: "Mi preparo al mio ultimo tour"

13:42 - Dopo ben undici anni di stop, Shania Twain si prepara a rimettersi in gioco con un nuovo e ultimo tour mondiale. Ospite del programma tv "Good Morning America", la cantante country ha infatti ammesso che con Rock This Country Tour si congederà dal pubblico: "Sono ad un momento molto importante della mia strada. Mi sento pronta a fermarmi, però voglio andarmene in grande stile: sarà un tour celebrativo".

L'artista era tornata ad esibirsi nel 2012, con una serie di live a Las Vegas che "sono stati una montagna enorme da scalare. Ho preso al volo l'opportunità, mi sono divertita, ma dietro c'è stato un sacco di lavoro".