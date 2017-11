Shakira, rinviata data milanese per emorragia alle corde vocali

E' stata posticipata al 2018 la tappa italiana dell' "El Dorado World Tour" di Shakira , che si sarebbe dovuta esibire il 3 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). A causa di un'emorragia alle corde vocali, infatti, i dottori le hanno consigliato di riposare per evitare danni alla voce. "Mi fa molto male non poter cantare questo mese e mi spiace soprattutto per coloro che hanno fatto l'impossibile per ottenere i biglietti" ha scritto via social.

In un messaggio pubblicato su Facebook, Shakira ha ringraziato il suo pubblico, sperando di poterlo incontrare presto: "Grazie ai miei fan di tutto il mondo per la loro comprensione e lealtà, per i loro messaggi d'amore e per accompagnarmi con le loro preghiere. Spero di poter superare questa dura prova e tornare il prima possibile per sentire la mia voce insieme a voi. Vi amo molto e ricorderò sempre la vostra amicizia e il vostro amore."



I biglietti per lo show del 3 dicembre 2017 al Mediolanum Forum d`Assago di Milano rimarranno validi per la nuova data che sarà annunciata nei prossimi giorni.