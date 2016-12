Shago, una canzone senza nome capace di arrivare al cuore

11:07 - Il suo nome è Shago ed è diventato celebre per aver fatto commuovere con la sua canzone Fedez ai provini di X Factor. Alla fine il cantautore pugliese non è riuscito a entrare nel talent ma questo non significa che la sua carriera si sia fermata. Anzi. In primavera uscirà il suo nuovo album e ora ecco il singolo “Canzone senza nome”, di cui Tgcom24 vi offre il video in esclusiva.

Classe '93, Roberto Valenza (questo il vero nome di Shago), arriva da Conversano, in Puglia. Ha iniziato a cantare sin da bambino e tutto il suo percorso è stato alla ricerca di uno spazio per far ascoltare la propria musica.



Un talent e un concorso dopo l’altro, molti di questi vinti, fino al palco dei provini di “X Factor” dove, proprio con “Canzone senza nome” ha colpito il pubblico e i giudici. Il suo percorso si è fermato poco dopo, ma le lacrime di Fedez hanno detto molto sulla forza espressiva di Shago. L’album avrà lo stesso titolo del singolo.