Sfera Ebbasta, il king della trap alla conquista dell'Europa

Sfera Ebbasta , il king della trap diventato una "Rockstar", come recita il titolo del suo ultimo album che ha spopolato in Italia, annuncia la sua nuova tournée oltre i confini nazionali: il "Rockstar European tour 2018" partirà da Parigi il 13 settembre e toccherà altre sette città europee, con chiusura a Katowice un mese dopo. Il rapper proporrà dal vivo i nuovi brani oltre ai successi che hanno segnato l’inizio della sua carriera.

Forte di quasi 2 milioni di follower solo su Instagram, Sfera è stato il primo artista italiano ad aver conquistato il record di plays streaming del mondo su Spotify, mentre tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album “Rockstar” hanno raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify.



L'album, dal canto suo, è già certificato triplo disco di platino nonché disco più venduto degli ultimi sei mesi In Italia (classifica FIMI). La grande popolarità raggiunta dal rapper lo hanno portato a fondare l`etichetta discografica BillionHeadz Music Group insieme al suo produttore Charlie Charles.



Intanto venerdì 20 luglio lancia "Pablo”, il nuovo singolo registrato a Miami insieme al cantante e produttore jamaicano Rvssian. Prima di partire per l'Europa l'artista continuerà il suo "Summer tour" in Italia, un'intensa serie di date che si chiuderanno l'1 settembre a Perugia.



Queste le date europee:

13/09 PARIGI (FR), Wanderlust

20/09 BRUXELLES (BE), La Madeleine

22/09 AMSTERDAM (NL), Melkweg

28/09 BARCELLONA (SPA), Razzmatazz 2

05/10 GINEVRA (CH), Bypass club

06/10 ZURIGO (CH), Komplex 457

07/10 LONDRA (UK), 02 Academy Islington

13/10 KATOWICE (PL), QueFestiwal