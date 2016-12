Sfera Ebbasta & Charlie Charles, la vita del quartiere raccontata in "Ciny"

Il video interamente girato on the road a Cinisello Balsamo è diretto dal giovanissimo videomaker Alessandro Murdaca, genio creativo già apprezzato per tecnologie sperimentali e innovative da numerosi colleghi.



I due giovani artisti,da poco entrati nella scuderia della Roccia MUsic, l'etichetta specializzata in musica rap fondata dallo stesso Marracash e dal produttore Shablo, sono divenuti in pochissimi mesi un fenomeno virale della rete, grazie al loro ultimo disco XDVR, ricco di sonorità innovative che nel genere rap in Italia non hanno precedenti.