Sex Pistols, in affitto la casa a Londra che fu di Johnny Rotten

La proprietà è stata successivamente divisa in due grandi appartamenti. Attualmente è in affitto un trilocale situato al primo, secondo e terzo piano. Originariamente la casa su Gunter Grove aveva pareti danneggiate dal fumo, ma da allora è stata compeltamente ristrutturato per adattarsi alla fascia alta della zona. Ora gli interni hanno pareti a specchio e toni neutri rilassanti, tappeti color crema e bagni in marmo. Johnny Rotten non avrebbe certamente approvato. Negli anni Settanta, le strade vicine sono state l'epicentro della scena punk, ma gli attuali abitanti sono ormai persone sofisticate lontane anni luce da quel movimento. Johnny Rotten, al secolo John Lydon, vendette la proprietà quando i Sex Pistols si sciolsero e si trasferì negli Stati Uniti per seguire il suo nuovo progetto musicale, i Public Image Ltd.