Sex In Milan, in arrivo 250 star mondialiDa oggi la fiera internazionale dell'erotismo

L'Alcatraz di Milano, in via Valtellina, ospiterà la fiera internazionale dell'erotismo. Per tre giorni Sex in Milan porterà nel capoluogo lombardo 250 pornostar e sexy star provenienti da tutto il mondo. Tra queste Giorgia Preziosi, Serena Rinaldi e Milly D'Abbraccio; dall'estero parteciperanno Licky Lex, Paula Wild, Chyntia Vellons, Gina Sweet e Corazon del Angel.

Da oggi previsti spettacoli non stop ed espositori con film, gadget e oggettistica. In programma anche la prima gara internazionale di strip del 2015.