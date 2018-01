Sesso e potere in scena al Carcano nel duello di "Venere in pelliccia"

Romanzo, piece teatrale e cinema. E' spettacolo a 360 gradi questo "Venere in pelliccia" scelto per la stagione del Carcano nell'allestimento di Valter Malosti alla regia, con il testo di riferimento dell'americano David Ives tutto costruito sul libro di Leopold von Sacher-Masoch nel 1870, a cui si è ispirato Roman Polanski per il suo film omonimo ad alto tasso erotico del 2013. E da quello stesso romanzo nasce anche la pièce in scena a Milano fino a domenica 4 febbraio, interpretata, oltre al regista che fa se stesso, da una splendida Sabrina Impacciatore.

La guerra dei sessi tra molestie e provocazioni, tra soprusi e rivincite, non ha vinti né vincitori ma soltanto due personaggi che si confrontano in una battaglia sottile e intrigante in cui le debolezze diventano sopraffazioni e viceversa.



A fare da cornice alla lotta sofferta tra i due personaggi c'è un regista alla ricerca di un'attrice che sia in grado di raccontare la sua Venere in pelliccia. Stremato da una giornata di provini che non lo hanno portato a nulla, con una serie di deludenti aspiranti alla parte, riceve a sera in sala prove una ragazza che sembra una stranita attricetta di provincia, Vanda.



Ha inizio l'audizione in cui la provocante attricetta rivela tutto il suo potenziale erotico, intrigante, superbamente femminile. E' lei a ingaggiare con l'uomo un duello prima sottile, poi sempre più coraggioso, aperto e cattivo, che sfocia in un tragico finale.



Con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti

Scene e disegno luci Nicolas Bovey

Progetto sonoro G.U.P. Alcaro

Costumi Massimo Cantini Parrini

Musiche di e trasformazioni da Richard Wagner

Regia Valter Malosti

Fino a domenica 4 febbraio