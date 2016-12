Sergio Sylvestre, dopo la vittoria ad "Amici 15" è già disco d'oro

"Big Boy", anticipato in radio dall'omonimo singolo inedito scritto da Ermal Meta, contiene tre ulteriori inediti e quattro cover interpretate magistralmente durante il suo percorso all'interno del talent show di Maria De Filippi: "Hello" di Adele, "Say Something" di A Great Big World, "Take Me To Church" di Hozier e "Cheating" di John Newman.