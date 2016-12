Serena Brancale: "La vita? Bisogna assaporarne i gusti con spensieratezza"

Arriva in radio " Il gusto delle cose ", il nuovo singolo di Serena Brancale , la cantante barese ammirata nella sezione nuove proposte all'ultimo Festival di Sanremo. "E' un brano nato dall'amore che ho per i cartoni animati, in particolare per Hakuna Matata del "Re Leone" - spiega lei -. Ed è proprio questo lo spirito della canzone: vivere la vita con spensieratezza, godendo di tutto i sapori che ci offre!". Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

Ma "Il gusto delle cose", brano contenuto nell'album d'esordio della Brancale, "Galleggiare", ha anche un altro livello di lettura. "E' un quadro che ritrae in forma ironica la routine di ogni giorno, la monotonia della vita ordinaria, la voglia di mandare per un attimo tutto a quel paese e rimanere sul divano a non far niente...".



Nata a Bari il 4 maggio 1989 in una famiglia di musicisti, studia pianoforte e parallelamente intraprende lo studio del violino a 10 anni. Nel 2002 interpreta, con Luigi Locascio e Sergio Rubini , la pellicola di Alessandro Piva "Mio Cognato". A 16 anni incomincia la sua collaborazione con Radiobari nel ruolo di voce ufficiale. Contemporaneamente agli studi di canto al Conservatorio di Bari, è impegnata nel suo progetto cantautorale che porta in giro in Italia .