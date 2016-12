Serebro sbarcano a Milano tra melodie electro pop e sensualità

Famose per la hit "Mi Mi Mi", disco di platino in Italia e d'oro in Olanda, e prima ancora con "Mama Lover", scatenate sulla macchina più invidiata e copiata del mondo, sono state le prime a girare un video davvero on the road. Le ragazze tornano alla ribalta con il nuovo singolo "Kiss" già premiato come Canzone dell'Estate 2015 al Coca-Cola Summer Festival.

"Abbiamo scelto il nuovo polo d'intrattenimento della scena milanese per ospitare il trio musicale delle Serebro, che si esibirà in una performance a celebrazione delle collaborazioni messe in atto tra Russia e Italia, - dichiara il Presidente della Fondazione Internazionale Accademia Arco Larissa Anisimova – dando così luogo a un'occasione durante la quale un giovane pubblico cosmopolita potrà intrattenersi sulle note del più amato e rinomato gruppo russo del momento".