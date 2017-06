Serata di gala dedicata alla danza con il premio Maria Antonietta Berlusconi

Ottava edizione per il MAB, Premio Internazionale di Danza Classica Maria Antonietta Berlusconi per i giovani. Circa sessanta i finalisti che si sfideranno, durante la serata di Gala che si terrà al Teatro Manzoni il 27 Maggio alle ore 20.45, in rappresentanza degli oltre duemila iscritti da tutto il mondo e selezionati tramite i canali istituzionali e gli eventi partner.