Sequel e remake non piacciono: in aumento i flop al botteghino

Negli ultimi tempi Hollywood tende al riciclo. Le grandi produzioni non vogliono correre rischi e continuano a riprodurre all'infinito idee già viste, mettendo in cantiere sequel, prequel e remake. Questa moda però sta tradendo le aspettative, con un ritorno al botteghino deludente. Mentre in cantiere ci sono più di 50 sequel e remake nei prossimi tre anni, alcuni titoli già usciti non hanno avuto l'incasso atteso, come "King Arthur" o "Alien".