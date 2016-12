3 dicembre 2015 Senhit, in "Living For The Weekend" il ritmo si mescola alle rime di Marracash Il nuovo singolo della cantante italo eritrea vede il featuring del rapper. Tgcom24 vi presenta in anteprima il lyric video del brano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:41 - Si intitola "Living For The Weekend" il nuovo singolo della cantante italo eritrea Senhit, che sarà disponibile da venerdì 4 dicembre. Il brano electropop vede il featuring del rapper Marracash, uno dei più acclamati della scena hip hop, ed è stato prodotto da Brian Higgins (Kylie Minogue, Pet Shop Boys). Tgcom24 vi presenta il video lyric.

"La più internazionale delle artiste italiane", oltre che per le sue origini per il suo background artistico e di vita vissuta, e per il sound dei suoi brani registrati oltremanica con produttori del calibro di Brian Higgins, di Steve Daly & Jon Keep (Christina Aguilera e Lana Del Rey) e di busbee (che ha composto “Try” di P!nk). Senhit al momento è in tour: 11 dicembre al Bravo Caffè di Bologna, 12 dicembre all’Opium Club di Pordenone, 19 dicembre a La Pedrera di Affi (Verona) e 22 gennaio al Momà di Asolo (Treviso).