Selena Gomez sfila... il reggiseno: scollatura sexy a Parigi

Selena Gomez mette in mostra il suo lato sexy alle sfilate della settimana della moda di Parigi. Giunta nella capitale francese per assistere agli show di Louis Vuitton e altri stilisti, la popstar ha sfoggiato due outifit molto sexy, entrambi caratterizzati da una scollatura profonda. "E' divertente sembrare cool", scrive su Instagram la cantante accanto a una foto in cui indossa un vestito che lascia pochissimo all'immaginazione.

Si prende dei rischi anche nell'armadio la bella Selena Gomez che per gli ultimi due giorni di sfilate a Parigi ha scelto un abito con spacco e scollatura a dir poco vertiginose. Tanto ai limiti che ci è scappato anche l'incidente di percorso, con la gonna dell'abito che si è aperta un po' troppo lasciando intravedere che... sotto il vestito, niente.



Già poche ore prima degli show, l'ex stellina Disney aveva mostrato le sue forme uscendo dall'albergo in cui alloggia, lasciandosi fotografare in minigonna di jeans e con un top con lacci rigorosamente scollato e portato senza reggiseno. Insomma, per i suoi giorni nella Ville Lumière, la Gomez ha scelto di liberare la sua sensualità e di liberarsi pure della biancheria intima.