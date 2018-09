Selena Gomez, nuovo addio ai social per disintossicarsi

La 26enne cantante ha scritto sul suo profilo Instagram: "Mi prendo una pausa dai social media. Di nuovo. Anche se sono grata della voce che danno i social a ciascuno di noi, sono altrettanto grata di poter fare un passo indietro e vivere la vita reale e dei momenti che ho a disposizione". Quali saranno i motivi?



Non è la prima volta che decide di staccare il collegamento con i follower e in passato era anche stata in cura per disintossicarsi dai social: "Era un momento buio della mia vita, continuavo a utilizzarli ma non facevano altro che danneggiare la mia autostima", aveva dichiarato a giugno a Vogue.