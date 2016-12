Selena Gomez nuda e super sexy nel video hot di "Hands to Myself"

Selena Gomez è una stalker sexy nel video di " Hands To Myself ", terzo singolo tratto dall'album " Revival ", sulla cui copertina appare completamente nuda. E senza veli, in vasca da bagno, la popstar è anche nel nuovo video in cui balla in maniera sensuale in biancheria intima e concede scene hot con il modello Christopher Mason . La clip è stata rilasciata in esclusiva su iTunes e sul sito ufficiale della cantante.

"Hands To Myself" arriverà in radio a gennaio, dopo essere stata presentata in anteprima nel corso di una recente sfilata di Victoria's Secrets, in cui Selena Gomez è stata protagonista in passerella insieme a tutti gli "angeli" della casa di moda.



Per la popstar 23enne, "Revival" rappresenta una svolta e un tentativo di scrollarsi di dosso l'etichetta di stellina Disney. In questo senso si colloca anche la scelta di posare nuda in copertina, come spiegato dalla stessa Selena Gomez in alcune interviste. L'album, anticipato dalle hit "Good For You" e "Same Old Love", ha venduto 2,8 milioni di copie, mentre sono state 18 milioni le vendite dei singoli. Risultati che hanno consegnato alla cantante la numero 1 della US Billboard Chart e 3 Dischi di Platino negli Stati Uniti. In Italia la Gomez ha ottenuto il Disco d'Oro con il primo estratto "Good For You".