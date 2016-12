Selena Gomez, il suo "Revival" è il passo per diventare grande

E' uscito " Revival ", l'album che segna il ritorno sulle scene di Selena Gomez . Anticipato dalla hit " Good For You ", realizzata con il featuring di A$AP Rocky, e dal nuovo singolo " Same Old Love ", l'album, che vede Selena nuda in copertina, rappresenta il lavoro con cui la cantante cerca di affrancarsi dall'immagine di stellina della Disney .

La rivista "Rolling Stone" ha inserito “Good For You” nella lista delle Migliori 25 canzoni del 2015, mentre il video del brano, diretto da Sophie Muller (Beyoncé, Rihanna) è stato visto oltre 141 milioni di volte. Insomma, un ottimo biglietto da visita per quello che alcuni commentatori hanno definito come "album di quelli destinati a restare".



Da qualche giorno Selena Gomez ha annunciato un lungo tour tra Stati Uniti e Canada per l'estate 2016 che prenderà il via il 6 maggio e toccherà ben 41 città. Il tour avrà inizio a Las Vegas e finirà a Los Angeles, passando da Toronto ad Atlanta, da Brooklyn a Chicago. I fan italiani hanno subito lanciato in tendenza su Twitter l'hashtag #RevivalTour, auspicando che ci sia almeno una data in Italia tra quelle del nuovo show.