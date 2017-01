Selena Gomez fa girare la testa in perizoma davanti allo specchio

In questo inizio di 2017 sembra proprio che Selena Gomez non perda occasione per farsi notare. Negli ultimi giorni si è molto parlato infatti di una sua nuova relazione con la stella dell'R&B The Weeknd , dopo che i paparazzi hanno immortalato i due mentre si baciavano. E adesso l'ex stellina Disney si fa notare su Instagram con una foto che lascia molto poco all'immaginazione: colta allo specchio di spalle indossa solo un perizoma ...

Dal momento che nella fotografia appare anche il fotografo, riflesso nello specchio, il titolo provocatorio che le è stato dato è "La bella e la bestia". E proprio Atlas ha postato l'immagine, taggando anche The Weeknd con un cuore nero, a conferma che la relazione tra Selena e il cantante non è un frutto di invenzione giornalistica. Niente ritorno di fiamma con Justin Bieber dunque, come era apparso probabile qualche mese fa, con tanto di voci di nozze tra i due. In compenso, visto che ormai tutto si svolge a livello di social, Bella Hadid, ex ragazza di The Weeknd, ha pensato bene di togliere il follow su Instagram a Selena. Meglio per lei, si sarà risparmiata quest'ultima foto con dedica...