Selena Gomez, è finita con The Weekend ma... ricomincia con Bieber

Selena Gomez è di nuovo single... o forse no. Amore finito infatti per la cantante e The Weekend, che dopo 10 mesi insieme, avrebbero deciso di prendere strade differenti, come riferisce e conferma The People. Ma la popstar non sembrerebbe essere rimasta proprio del tutto sola. Da giorni si starebbe incontrando frequentemente con il suo ex Justin Bieber.