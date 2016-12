Selena Gomez e Brooklyn Beckham, nuova coppia glamour

Si sono incontrati alla sfilata di Ralph Lauren a New York e in molti hanno notato l'intesa tra Selena Gomez e Brooklyn Beckham . La cantante 23enne, che il 9 ottobre pubblicherà il terzo album " Revival ", si è fatta immortalare con il 16enne, nuova icona di stile. In realtà pare che il figlio di David e Victoria abbia già puntato gli occhi su una modella 17enne, ma gli esperti di gossip sono pronti a giurare che la pop star gli farà cambiare idea.

Brooklyn è da poco finito sulla copertina di "Miss Vogue" e alla recente settimana della moda Usa era in prima fila, persino seduto accanto ad Anna Wintour, alle sfilate più importanti. Una di queste è stata galeotta per fargli conoscere Selena, che dopo la storia con Justin Bieber non si è più fidanzata. Che sia arrivato il momento giusto per entrambi?